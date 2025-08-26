El Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe radico ayer una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación por la desaparición de 68 ampollas de fentanilo de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital J. B. Iturraspe. El faltante ocurrió en el marco de las 96 muertes confirmadas hasta agosto de 2025 en todo el país, por el fentanilo contaminado.

Las autoridades provinciales informaron que la medicación faltante no corresponde a la marca y lote involucrada en el reciente caso de contaminación de los laboratorios HLB Pharm

Las autoridades descubrieron el faltante de este lunes cuando se hacía el rutinario control de stock de medicamentos . De acuerdo a la presentación radicada en la Justicia, se solicitó “que se investiguen los hechos con el fin de determinar los responsables y recuperar los bienes de propiedad del hospital haciendo especial advertencia del peligro que su manipulación representa en la sociedad”.