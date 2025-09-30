El Instituto Nacional de Estadísticas público su Informe de Posición de Inversión Internacional (PII) , señalando que al cierre de junio los activos externos propiedad de residentes argentinos alcanzaron la suma de US$470.331 millones. De ese total, la porción más significativa corresponde a moneda y depósitos: US$254.371 millones.

Después de ese importante patrimonio en moneda y depósitos siguen:

Participaciones de capital y fondos de inversión de cartera: US$66.397 millones.Inversión directa en participaciones de capital: US$53.561 millones.Títulos de deuda de cartera: US$41.023 millones.Activos de reserva: US$39.973 millones.

El monto de la inversión en moneda extranjera creció US$2.339 millones entre abril y junio respecto del primer trimestre. Sin embargo, todavía está por debajo del récord registrado a fines de 2023, cuando el stock en dólares trepó a US$261.368 millones, según los mismos registros oficiales.

Dinero fuera del sistema

El informe del organismo estadístico advierte que gran parte de estos dólares permanece fuera del circuito financiero formal: ya sea “bajo el colchón”, en cajas de seguridad o en cuentas no declaradas. Estas divisas son el foco de los intentos del Poder Ejecutivo por reinsertarlas en el sistema mediante iniciativas como el proyecto de “inocencia fiscal”, orientado a blanquear capitales no registrados.