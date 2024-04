Un mensaje viral de TikTok difundido por diversos grupos de WhatsApp generó terror en la Escuela Malvinas Argentinas de Santa Fe luego de que trascendiera que ocurriría un tiroteo e iban a morir todos.

El hecho tuvo lugar el pasado martes, pero recién trascendió en las últimas horas con la viralización de los chats donde se muestran las amenazas que recibieron los alumnos sobre lo que iba a ocurrir al día siguiente en el establecimiento ubicado en el barrio Las Flores II.

Entre alguna de las conversaciones se “invitó” a los estudiantes a morir, mientras que otros advertían que todos iban a ser asesinados en un tiroteo.

Asimismo, otro de los supuestos alumnos que mandaban los mensajes manifestaba: "Vengo a despedirme, ¿por qué? Tal vez mañana miércoles 10 de abril moriré, igual que mis compañeros. Voy a sobrevivir, no sé, realmente no espero sobrevivir, soy un ‘bully’ y tal vez muera. De seguro piensan que hablo estupideces pero no, sólo que… mañana nos van a matar”.

Frente a esta situación de incertidumbre y terror, la mayoría de las familias decidieron no enviar a sus hijos al colegio para evitar cualquier escenario.

Desde la institución informaron que el miércoles solo fueron 15 alumnos de los 900 que hay inscritos por lo que se encendieron las alarmas.

El Ministerio de Educación provincial confirmó que asistieron a la escuela y señalaron que se otorgó un equipo socio educativo y funcionarios de primera línea de la Región IV de Educación.

Horas después del hecho, una mamá mandó un audio en el que dio explicaciones del origen de estos mensajes. Aunque no se comprobó, la mujer remarcó que se trató de un reto viral de la red social TikTok y que solo fue “un juego de chicos".

“Lo están viendo en TikTok y lo mandaron en un grupito entre ellos. Una estupidez, un juego que hicieron entre ellos”, destacó.