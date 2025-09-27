El narcotraficante Tony Janzen Valverde Victoriano, de 20 años y oriundo del departamento peruano de La Libertad, fue acusado por la justicia argentinas de ser el líder narco conocido por el alias de «Pequeño J» y presunto autor intelectual del atroz triple femicidio de Florencio Varela.

Desde fuentes próximas ala investigación se supo que el sospechoso intento salir del país, motivo por el cual se tomó la decisión de hacer pública su identidad y su imagen.

El miércoles por la noche se llevó a cabo un operativo por parte de efectivos de la Policía Bonaerense, los que irrumpieron en el barrio Zavaleta de la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de localizar a Valverde Victoriano, pero el señalado ya no se encontraba en el lugar.

Durante el viernes, se difundió el video de dicho operativo fallido, donde se observó el momento en que los oficiales ingresaron al barrio en búsqueda de un bar, un sitio que distintos informantes señalaron como uno de los lugares que «Pequeño J» solía frecuentar. Un domicilio cercano, un edificio cuyo tercer piso era uno de sus presuntos aguantaderos, también fue apuntado por los ocasionales informantes.