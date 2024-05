Una aspirante a gendarme de 18 años fue obligada a entrenar bajo la lluvia con neumonía y murió. El caso que estremece a Chile trascendió en las últimas horas con la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía de Flagrancia del Bío Bío.

Los familiares de Ignacia Albornoz sostienen que la joven no estaba en condiciones de trabajar ni de entrenar bajo la lluvia ya que todavía continuaba afectada por la influenza. Aun así, la obligaron a trotar bajo un mal clima y horas después falleció.

Yéssica Inzunza, mamá de la víctima, contó en un medio local que la joven aspirante fue hospitalizada en Carabineros donde le diagnosticaron influenza. Por este parte médico el 3 de mayo le otorgaron licencia médica y reposo por tres días.

Sin embargo, la mujer sostiene que a los días volvió y fue sometida a diversos entrenamientos de riesgo como trotar bajo la lluvia y bañarse en agua congelada.

“Si empezó con un caso de influenza debieron haber dado una cuarentena, más que tres días y después decirle que volvieran a sus habituales rutinas, que ellos saben el sistema de las rutinas; trote, ducha en la mañana temprano, agua fría, estudios que también implican lugares helados, con muchos contagiados enfermos”, expresó Inzunza.

El 7 de mayo volvió a sentirse mal y al llegar a su casa en Concepción fue trasladada al Hospital de Talcahuano donde tuvo un paro cardiorrespiratorio y murió.

“Cuando ellos iban a enfermería, les decían ‘¿ya vienen otra vez? Si esto no es jardín infantil’. No tenían sus casacas para el frío, no tenían sus botas. Los tenían con buzos, zapatillas mojadas, entonces uno queda en shock”, relató la mamá.

De este modo, y tras el intenso reclamo de la mujer, la Fiscalía de Flagrancia del Bío Bío abrió una investigación para saber qué ocurrió con Albornoz.