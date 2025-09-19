Transitando la media mañana de este viernes el dólar vuelve a cerrar una semana marcada con alta volatilidad cambiaria, mientras que el Banco Central continuó vendiendo reservas este jueves para tratar de mantener al tipo de cambio por debajo del techo de la banda de flotación. En las primeras operaciones de la jornada, el dólar que se venden en el Banco Nación ya se encuentra en $1.515, una suba semanal del 3%.