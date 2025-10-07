Desde distintos puntos de la geografía nacional simpatizantes del presidente Javier Milei se hicieron presentes en el Movistar Arena para disfrutar del recital que el líder libertario brindo en el día de ayer.

Cómo ejemplo, llegaron al lugar donde una gran fiesta popular se llevó a cabo desde Villa Dolores, una bella localidad del Oeste cordobés.

Unos 70 ciudadanos de diversas edades se movilizaron 1000 kilómetros, costeando de sus propios bolsillos el viaje. Para algunos de los cordobeses fue su primera vez en la Ciudad de Buenos Aires.