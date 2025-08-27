Viviana Aguirre volvió a apuntar contra el oficialismo con ecuaciones sobre como se manejan recursos en el PAMI. En declaraciones radiales, aseguró que el presidente Javier Milei estaba al tanto de las maniobras de corrupción dentro del organismo y que decidió no intervenir.

“El Presidente sabe todo y no hace nada. Tenemos a un Presidente que es un estafador internacional y a Karina Milei, que es una cajera sin escrúpulos. La base es corrupta y todo lo que pase abajo no les importa, porque roban para ellos”, sostuvo en diálogo radial.

En otro tramo de su intervención radial, Aguirre recordó que en febrero de 2024 fue la primera en denunciar hechos de corrupción en LLA. Según su relató, le habían ofrecido la dirección del PAMI pero, antes de asumir, en una reunión en el despacho del armador político Sebastián Pareja, le exigieron entregar un millón de pesos mensuales “en un sobre” y firmar documentación irregular.

Aguirre no asumió la jefatura del organismo, pero sí fue designada como coordinadora contable. Desde allí, aseguró que junto a empleados de carrera del PAMI detectó focos de corrupción en múltiples áreas.