Septiembre cerró con nueva baja en las ventas minoristas y preocupación en el comercio pyme

En septiembre nuevamente las ventas del sector minorista volvieron a caer. Las ventas minoristas de las pymes argentinas marcaron una caída del 4,2% interanual en septiembre, según .informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).Se trata del quinto mes consecutivo de retroceso y consolida una tendencia negativa en el consumo. También medida las ventes de agosto a septiembre, también cayeron con una baja mensual del 2% respecto a agosto.

Con este resultado, se acumulan seis meses de descensos mensuales consecutivos. Sin embargo, el acumulado de los primeros nueve meses de 2025 todavía arroja un crecimiento del 5% en relación al mismo período del año anterior, impulsado por los registros positivos entre diciembre y abril.

Desde la cama empresarial señalaron que “septiembre cerró con un retroceso generalizado en las ventas minoristas pymes, reflejando la fragilidad del consumo interno y el impacto de la incertidumbre económica y política”. También sostuvieron que “la pérdida de poder adquisitivo, el endeudamiento de los hogares y la falta de estímulos comerciales condicionaron la demanda, en un escenario donde predominan la prudencia y la expectativa de estabilidad de cara a los últimos meses del año”.

En cuanto al contexto general de los comercios, el 38% declaró que su situación económica empeoró respecto a septiembre del año pasado. Solo un 7,2% percibió una mejora. El 55% indicó que se mantuvo igual.

Todos los sectores relevados mostraron caídas en la comparación interanual. El rubro más afectado fue Textil e indumentaria, con un descenso del 10,9%, seguido por Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles, que bajó 6,2%.

El único rubro con variación mensual positiva fue Perfumería, con una suba del 1,4% respecto a agosto, mientras que Ferretería, materiales eléctricos y de construcción se mantuvo sin cambios.