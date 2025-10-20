Aun despues de la confirmacion del swap por 20 mil millones de dolares con EE UU, los bonos Globales (que rigen por la legislación neoyorkina), operan con bajas generalizadas de hasta 0,2%, encabezadas por el Global 2041. Entre los Bonares (títulos bajo ley argentina), las pérdidas son mayores y la del Bonar 2041 alcanza un 4,1%.

Peor desempeño estan teniendo los ADRs ya que pierden hasta un 4,2% de la mano de Grupo Supervielle, seguido por Pampa Energía (-3,2%) y Transportadora de Gas del Sur (+3,1%). En contrante, Telecom sube 0,3%.

En el mercado local los numeros son mas pocitivos ,ye que el S&P Merval también avanza 1,7% a 2.023.499,860 puntos, mientras que su contraparte en dólares lo hace un 1,9% a 1.313,12 puntos.

Los papeles que más avanzan en la bolsa local son Banco Macro (5,1%), seguido por Grupo Supervielle (4,7%) y Grupo Financiero Galicia (4,1%).