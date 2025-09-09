“Arcismo” avizora pugnas en bancadas y advierte a Lara que no hay dictadura en la Asamblea
La diputada del MAS, Deysi Choque, aseguró que la nueva legislatura tendrá que enfrentar tensiones internas entre las siete bancadas electas, especialmente al momento de definir las presidencias y secretarías de las comisiones tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Según la legisladora, estas pugnas serán inevitables y marcarán el rumbo del trabajo legislativo en los próximos años.
Choque indicó que, en caso de que el binomio Paz-Lara llegue al gobierno, no podrán contar con una mayoría automática en la Asamblea, lo que implicará que cada proyecto de ley deba negociarse y consensuarse con diferentes sectores parlamentarios. “No se trata de imposiciones ni de dictaduras; cada parlamentario tiene derecho a expresar su opinión y a tomar decisiones de manera independiente”, subrayó.
Asimismo, la diputada destacó que la pluralidad de la Asamblea representa un desafío y, a la vez, una oportunidad para fortalecer el debate político, garantizar la participación de todas las bancadas y evitar la concentración del poder en un solo bloque. Choque afirmó que, pese a las diferencias, la coordinación y el diálogo serán clave para que la nueva legislatura funcione de manera efectiva y responda a las demandas ciudadanas.