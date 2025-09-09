

La diputada del MAS, Deysi Choque, aseguró que la nueva legislatura tendrá que enfrentar tensiones internas entre las siete bancadas electas, especialmente al momento de definir las presidencias y secretarías de las comisiones tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Según la legisladora, estas pugnas serán inevitables y marcarán el rumbo del trabajo legislativo en los próximos años.

Choque indicó que, en caso de que el binomio Paz-Lara llegue al gobierno, no podrán contar con una mayoría automática en la Asamblea, lo que implicará que cada proyecto de ley deba negociarse y consensuarse con diferentes sectores parlamentarios. “No se trata de imposiciones ni de dictaduras; cada parlamentario tiene derecho a expresar su opinión y a tomar decisiones de manera independiente”, subrayó.

Asimismo, la diputada destacó que la pluralidad de la Asamblea representa un desafío y, a la vez, una oportunidad para fortalecer el debate político, garantizar la participación de todas las bancadas y evitar la concentración del poder en un solo bloque. Choque afirmó que, pese a las diferencias, la coordinación y el diálogo serán clave para que la nueva legislatura funcione de manera efectiva y responda a las demandas ciudadanas.