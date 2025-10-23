

El diputado de la alianza Creemos, Erwin Bazán, exigió al presidente Luis Arce promulgar la ley de compra directa de combustibles inmediatamente después de su sanción en la Asamblea Legislativa, sin demoras ni observaciones adicionales.

Bazán señaló que el país atraviesa una crisis de abastecimiento de carburantes que está afectando a todos los sectores productivos y advirtió que no se debe dilatar más la puesta en vigencia de la norma. “Esta ley no requiere mayor trámite, debe promulgarse lo antes posible para dar una respuesta a la necesidad del pueblo boliviano”, afirmó.

El legislador agregó que el actual modelo económico impulsado por el presidente Arce “ha fracasado” y que ahora se requiere “voluntad política” para dar una salida efectiva a la escasez de combustibles.