

El bloque “Evista” en la Asamblea Legislativa acusó al gobierno de Luis Arce de manipular procesos judiciales bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico. El senador Leonardo Loza afirmó que se estarían “sembrando pruebas y armando casos al mero estilo de la DEA” con el fin de involucrar a exdirigentes y exautoridades vinculadas al expresidente Evo Morales.

Loza cuestionó de manera particular el operativo que derivó en la aprehensión del exviceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, figura cercana al “Evismo”. Según el legislador, la forma en la que se ejecutó la intervenció, el lugar, la hora y la participación de efectivos policiales específicos, demostraría que existió una planificación para montar el procedimiento y presentarlo como un golpe certero contra el narcotráfico.

“Nosotros sabemos cómo se trabaja en el trópico, y esto tiene todas las características de un operativo armado. Están siguiendo un libreto para desacreditar a quienes somos críticos dentro del MAS”, señaló.

El senador insistió en que el gobierno utiliza el discurso antidrogas como un instrumento político para debilitar a la facción afín a Morales y reforzar la narrativa oficialista de “mano dura” contra ilícitos en el trópico cochabambino, zona considerada bastión del exmandatario.