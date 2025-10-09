

El diputado del bloque “Evista”, Santos Mamani, pidió públicamente al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romel Saucedo, presentar un amparo constitucional que viabilice los juicios contra los magistrados autoprorrogados por la vía ordinaria, toda vez que estas autoridades cesaron legalmente sus funciones en 2023 y no les corresponde un juicio de responsabilidades.

Mamani exigió que se procese a los magistrados autoprorrogados por delitos flagrantes de usurpación de funciones y resoluciones contrarias a la Constitución, que corresponden al ámbito penal. Además, resaltó que esta acción cuenta con el respaldo del Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura y la Fiscalía General del Estado, por lo que debe darse curso inmediato al amparo constitucional.