El senador de Evo Pueblo, Luís Adolfo Flores, denunció que el gobierno del presidente Arce habría negociado la designación de nuevos vocales con la condición de que no se procesen a Ministros, Viceministros ni a los hijos del mandatario. Según Flores, esta maniobra implicaría incumplir deberes legislativos al retrasar la convocatoria a sesión en Diputados y la aprobación de la ley que habilita a los nuevos notables.

Flores afirmó que Arce habría pactado con Rodrigo Paz y Tuto Quiroga, buscando beneficios políticos para las elecciones subnacionales y los comicios de 2030, todo bajo el objetivo de asegurar impunidad frente a denuncias de corrupción que pesan sobre él, sus hijos y ministros.