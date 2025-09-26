política
“Evistas” denuncian que el “Arcismo” negoció la designación de vocales a cambio de impunidad
El senador de Evo Pueblo, Luís Adolfo Flores, denunció que el gobierno del presidente Arce habría negociado la designación de nuevos vocales con la condición de que no se procesen a Ministros, Viceministros ni a los hijos del mandatario. Según Flores, esta maniobra implicaría incumplir deberes legislativos al retrasar la convocatoria a sesión en Diputados y la aprobación de la ley que habilita a los nuevos notables.
Flores afirmó que Arce habría pactado con Rodrigo Paz y Tuto Quiroga, buscando beneficios políticos para las elecciones subnacionales y los comicios de 2030, todo bajo el objetivo de asegurar impunidad frente a denuncias de corrupción que pesan sobre él, sus hijos y ministros.