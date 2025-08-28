En la memoria colectiva de Bolivia, hay imágenes que pesan más que cualquier discurso y una de ellas es, sin duda, la famosa chompa roja con franjas azules de Evo Morales, aquella prenda dejó de ser lana para convertirse en un elemento muy representativo. No era un simple suéter, era un manifiesto visual que gritaba “soy del pueblo” antes incluso de pronunciar palabra alguna. Claramente la gente lo entendió, la chompa hablaba sola y en su momento habló más fuerte que cualquier plan de gobierno.

No es casualidad, la política, como la moda, viven y se nutren de símbolos. Y en un país donde las emociones suelen imponerse ante la razón, una prenda sencilla puede convertirse en el pasaporte al poder. Lo supo Evo con su chompa, como también lo entendieron líderes en otras latitudes: Lula con su barba proletaria, Mujica con sus sandalias o Milei con su melena rebelde. Cada cual proyecta un relato que la gente compra antes de preguntar por el plan de gobierno.

Sin embargo, la historia demuestra que los símbolos emocionan, pero rara vez sostienen, pues lo que al principio se sintió como humildad y autenticidad, con el tiempo se transformó en rutina, decepción y desgaste. La chompa, que alguna vez fue un gesto disruptivo, terminó convertida en uniforme y lo que parecía frescura terminó oliendo a repetición.

Hoy otros candidatos ensayan códigos distintos, tenemos a Rodrigo Paz, portador de su ahora característico chaleco naranja; ese color, tan ligado a su historia política familiar, se volvió su sello, una estética pensada para comunicar frescura, cercanía y juventud política. Su compañero, Edman Lara, no usa corbata, eligiendo camisas claras o poleras deportivas de fútbol, su estilo no busca impresionar, sino conectar, tenemos al político que parece más vecino que autoridad. Ambos intentan proyectar la idea de acción y transparencia, muy acorde a un electorado cansado de privilegios y símbolos de opulencia.

La pregunta es inevitable: ¿es suficiente?

El votante boliviano vive atrapado entre dos pulsiones: la emoción y la razón. Nos atrae el líder que parece uno más, pero al mismo tiempo esperamos firmeza y solvencia. Queremos sentirnos reflejados en alguien cercano, pero también necesitamos creer que ese alguien tendrá la capacidad de resolver problemas complejos, buscamos conexión, sin renunciar a la autoridad.

Aquí es donde el traje impecable, tantas veces acusado de elitista, recupera relevancia. Porque la formalidad también cuenta una historia: disciplina, seriedad, respeto institucional. Quizá no conmueva como una chompa o una camisa abierta, pero transmite certidumbre. Y en tiempos de incertidumbre, la certidumbre es un lujo político.

La política es, al final, un espejo, refleja no solo a los candidatos, sino a la sociedad que los elige. Cuando la chompa fue protagonista, Bolivia pedía representación, identidad y visibilidad. Hoy en cambio, el país exige certezas: empleo, educación, salud, justicia. No basta con la estética de la humildad ni con el gesto de la cercanía. El votante pide resultados tangibles y rostros que inspiren confianza más allá del momento de la urna.

La gran lección es clara: ya no basta un símbolo textil para conquistar al electorado. El país se ha vuelto más exigente. Busca líderes capaces de combinar sencillez con solvencia, carisma con experiencia, emoción con razón, candidatos que no solo conmuevan, sino que convenzan de que podrán sostener lo que prometen.

¿Ganará otra vez la chompa? Quizá la verdadera batalla política se juegue en otro terreno, en la capacidad de equilibrar emoción y razón, de unir símbolos con sustancia, de proyectar cercanía sin perder autoridad. La vestimenta importa, claro que sí, pero importa más lo que transmite.

Porque el voto no es un concurso de moda, aunque la moda tenga mucho que decir. Es una apuesta emocional con consecuencias prácticas. Y si en algún momento una chompa bastó para seducir multitudes, hoy parece claro que el país busca algo más, busca liderazgo que, al mirarlo, nos devuelva no solo el reflejo de lo que somos, sino también la esperanza de lo que podemos ser.