Bolivia cuenta con uno de los precios más bajos de gasolina y diésel en el mundo (puesto 13 sobre 168, GlobalPetrolPrices). En nuestro país, pagamos por una botella de medio litro de agua 5 bolivianos (el precio alto es más por el envase que por el agua propiamente). Como fuere, un litro de gasolina especial o diésel, actualmente tienen un precio de 3.74 bolivianos (0.54 Sus), el diésel cuesta un centavo de dólar menos para ser más precisos (0.53 Sus). Los 12 países que nos anteceden, pueden darse ese lujo porque cuentan con abundantes reservas de petróleo, y exportan a distintas latitudes del mundo crudo o carburantes (derivados), en ingentes cantidades.

Encontrándonos a menos de un mes para las elecciones generales, la ausencia de dólares y la política de subvención a los hidrocarburos ha copado el centro de atención. En esencia, tenemos problemas mucho más profundos que la ausencia de dólares y carburantes, pero el día a día no se hace pensando en la violación de la constitución o los derechos humanos, sino, en como llenar el tanque de combustible, porque si desaparece, todo se paraliza y volvemos a un estadio cuasi primitivo, similar al siglo XVIII (nótese que la gasolina recién se inventó en 1857, y el diésel en 1892). No somos autosuficientes, por tanto, si queremos llenar el tanque, es imprescindible que el Estado cuente con dólares (no los tiene), porque la provisión de carburantes es un oscuro monopolio (YPFB), que atraviesa unos sospechosos e innecesarios circuitos de intermediación (Botrading).

Como sea, los candidatos, unos con más firmeza y otros de forma más sutil, entre muchas cosas importantes y urgentes, cuando se trata de combustible y dólares dicen lo mismo: la subvención es insostenible. La diferencia radica en que unos dan a entender que será rápido (shock), y otros, de forma paulatina (gradualismo). Inclusive, un candidato al que le dicen “guapo”, sostuvo lo mismo (y eso ya es mucho decir, viniendo de alguien que usualmente no dice nada). Y es que, entre “guapos”y “sexys”, a la hora de hablar de las subvenciones, inevitablemente coinciden: el fin está llegando.

No cabe duda de que en nuestro país los combustibles son muy baratos, no solo por la subvención, sino también por el tipo de cambio congelado hace más de 10 años (un cóctel envenenado). Actualmente, un litro de gasolina o diésel cuestan 0.54 dólares, al tipo de cambio oficial (6.96) 3.74 bolivianos. Sin levantar la subvención, si tan solo se sincerara el precio del dólar (1 dólar = 14 bolivianos aprox.), un litro de gasolina o diésel costaría 7.56 bolivianos. Si ese mismo litro calculamos a un precio promedio en Latinoamérica (1.3 dólares), y lo multiplicamos por el tipo de cambio paralelo ( TC 14), costaría 18.2 bolivianos aproximadamente, sería casi cinco veces más de lo que cuesta hoy.

Un incremento tan dramático en el precio de la gasolina y el diésel en Bolivia, sin compensaciones adecuadas y con el tipo de cambio real, desencadenaría una crisis económica y social de grandes proporciones, caracterizada por una inflación galopante, una fuerte caída del poder adquisitivo (peor que la actual), una recesión económica y una profunda inestabilidad social y política.

Por donde se vea, ya sea en un día, cincuenta o cien, debemos prepararnos para un golpe duro e impopular; no obstante, es hora de salir de la demagogia barata. La necesidad de conseguir un financiamiento urgente (salvataje), es ineludible, no existe otra posibilidad. Sin un fondo mínimo de 10 a 15 mil millones de dólares, las cosas van a explotar y el pueblo en las calles. En consecuencia, el próximo gobierno, sea otro o el mismo MAS, no tienen opciones, tendrán que hacer lo que no queremos ni escuchar, tomar las medidas de ajuste estructural, las mismas serán muy duras e impopulares.

Empero, el que gane, tiene que hacerlo con relativa consistencia y lograr una bancada relativamente fuerte (poco probable), caso contrario, prepárense para un infierno social muy complejo. Esta elección no es una más, es el punto de inflexión entre salir del pozo, o estallar por los aires. Asimismo, ¿notaron que lo sindicatos andan muy tranquilos y silenciosos pese al vejamen que sufre la población?, por algo será, ese silencio no es gratuito, pero si entra un nuevo gobierno, al día siguiente estarán en las calles más virulentos que nunca, criticando lo que ellos crearon, un total desorden y destrucción de la institucionalidad.

Salir del atolladero será posible, por supuesto que si, costará pero saldremos, pero requeriremos de cooperación, dejen de soñar con una demagógica estrategia endógena, el pueblo está impaciente, no será muy tolerante. Por eso, debemos hacer las cosas totalmente diferentes a las que nos llevaron al cadalso. A las previsibles medidas de sentido común, le llamarán neoliberalismo recargado. Y claro, si no se hubieran esfumado más de 100.000 millones de dólares, no estaríamos en la antesala de la inevitable reducción del Estado obeso y gerontocrático, el cese inmediato del descontrol del gasto público (déficit), el freno brusco y necesario a la corrupción, y sobre todo, la inmediata restitución de la institucionalidad constitucional (prorrogados fuera). Indudablemente que hay muchísimas cosas más por hacer, pero luego, cuando recuperemos un poquito la estabilidad, debemos pensar en hacer lo más importante: restaurar la MORAL PÚBLICA.

No vamos camino a una elección más, el futuro inmediato será un desafío gigantesco, ojalá los candidatos en competencia den la talla a semejante momento de la historia, caso contrario, y paradójicamente, si fracasan, terminarán reavivando la nostalgia de los sátrapas del pasado, pensando que los causantes del desastre son la salvación, un total contrasentido.