

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó que el gabinete ministerial aprobó el decreto que autoriza el pago del Bono Juancito Pinto, con una inversión superior a los Bs 474 millones, recursos que provendrán de las utilidades de 27 empresas estatales.

La autoridad explicó que este beneficio alcanzará a más de 2,3 millones de estudiantes de unidades educativas fiscales y de convenio en los niveles inicial, primario y secundario. Además, el bono también beneficiará a estudiantes de educación alternativa, especial y a personas con discapacidad.

Montenegro precisó que la distribución de los recursos está prevista para el mes de octubre, y será el presidente Luis Arce quien defina el lugar donde se realizará el acto inaugural de entrega.