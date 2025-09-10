Gobierno aprueba decreto para el pago del Bono Juancito Pinto con una inversión de más de Bs 474 millones
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó que el gabinete ministerial aprobó el decreto que autoriza el pago del Bono Juancito Pinto, con una inversión superior a los Bs 474 millones, recursos que provendrán de las utilidades de 27 empresas estatales.
La autoridad explicó que este beneficio alcanzará a más de 2,3 millones de estudiantes de unidades educativas fiscales y de convenio en los niveles inicial, primario y secundario. Además, el bono también beneficiará a estudiantes de educación alternativa, especial y a personas con discapacidad.
Montenegro precisó que la distribución de los recursos está prevista para el mes de octubre, y será el presidente Luis Arce quien defina el lugar donde se realizará el acto inaugural de entrega.