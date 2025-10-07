¿La deuda interna es solo de 2.500 millones de dólares?
Por Luis Fernando Romero Torrejón Economista, investigador y docente universitario
Anoche, al ser entrevistado sobre la deuda externa de Bolivia en este medio nacional, me quede con la duda de cuál es la cifra real de deuda pública total del país, y cuanto efectivamente representa la misma de nuestro PIB, para el FMI, el 2024 alrededor del 90%, según sus informes económicos del país.
Para tener un calculo más preciso, debemos tener datos oficiales y oportunos de toda la deuda interna de país, los cuales desde el 2023 fueron menos transparentes y más sesgados. Pero anoche, de manera sorpresiva, el gobierno indico que nuestra deuda interna es de aproximadamente entre 2.100 y 2.500 millones dólares, dato que equivale a lo que se gastó solamente en subvención de carburantes la gestión pasada.
Ayer, el ministro de economía indico que la deuda interna del país es el 19% del PIB, y que, con la deuda externa, llegan a un 42% del mismo. Respetando sus cálculos y proyecciones, esto significa que la deuda interna a la fecha es de $us. 11.302,7 millones, una cifra subestimada, pero aun así mucho mayor que la indicó anoche ese funcionario gubernamental. Estos $us. 2.500 millones representarían solo el 4% y no así el 19% del PIB indicado por el ministro, el cual sería de $us. 59.487,88 millones, de acuerdo a datos oficiales a agosto 2025 (BCB).
Esto revela, dos cosas, un desconocimiento total de ciertos representantes del gobierno sobre el monto real de la deuda interna, o segundo, que no quieren proporcionar dicha información de manera precisa, para evitar análisis o quizás criticas al finalizar su gestión, ya que sin duda, tenemos un elevado endeudamiento público, y una deuda interna acelerada en los últimos años.
Lo cierto es que nuestro verdadero nivel de deuda interna y deuda pública (interna más externa) son todo un misterio, pero con seguridad es más del 80% de nuestro PIB. Y esto se corrobora con unos simples datos, por ejemplo, el financiamiento del BCB al sector público hasta julio 2025 fue de más $us. 20.000 millones, la deuda interna del BCB con el sector privado es de $us. 3.373 millones, y para rematar, hasta julio la emisión monetaria fue de casi 95 mil millones de bolivianos. Hagan números, y saquen sus propias conclusiones.