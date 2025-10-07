Anoche, al ser entrevistado sobre la deuda externa de Bolivia en este medio nacional, me quede con la duda de cuál es la cifra real de deuda pública total del país, y cuanto efectivamente representa la misma de nuestro PIB, para el FMI, el 2024 alrededor del 90%, según sus informes económicos del país.

Para tener un calculo más preciso, debemos tener datos oficiales y oportunos de toda la deuda interna de país, los cuales desde el 2023 fueron menos transparentes y más sesgados. Pero anoche, de manera sorpresiva, el gobierno indico que nuestra deuda interna es de aproximadamente entre 2.100 y 2.500 millones dólares, dato que equivale a lo que se gastó solamente en subvención de carburantes la gestión pasada.

Ayer, el ministro de economía indico que la deuda interna del país es el 19% del PIB, y que, con la deuda externa, llegan a un 42% del mismo. Respetando sus cálculos y proyecciones, esto significa que la deuda interna a la fecha es de $us. 11.302,7 millones, una cifra subestimada, pero aun así mucho mayor que la indicó anoche ese funcionario gubernamental. Estos $us. 2.500 millones representarían solo el 4% y no así el 19% del PIB indicado por el ministro, el cual sería de $us. 59.487,88 millones, de acuerdo a datos oficiales a agosto 2025 (BCB).

Esto revela, dos cosas, un desconocimiento total de ciertos representantes del gobierno sobre el monto real de la deuda interna, o segundo, que no quieren proporcionar dicha información de manera precisa, para evitar análisis o quizás criticas al finalizar su gestión, ya que sin duda, tenemos un elevado endeudamiento público, y una deuda interna acelerada en los últimos años.

Lo cierto es que nuestro verdadero nivel de deuda interna y deuda pública (interna más externa) son todo un misterio, pero con seguridad es más del 80% de nuestro PIB. Y esto se corrobora con unos simples datos, por ejemplo, el financiamiento del BCB al sector público hasta julio 2025 fue de más $us. 20.000 millones, la deuda interna del BCB con el sector privado es de $us. 3.373 millones, y para rematar, hasta julio la emisión monetaria fue de casi 95 mil millones de bolivianos. Hagan números, y saquen sus propias conclusiones.