La segunda vuelta es una forma de elección en la que, si ningún candidato alcanza la mayoría absoluta de los votos en primera vuelta, se deberá hacer otra elección con los dos candidatos que tuvieron mayor porcentaje de votos, o se puede dar escenarios donde se tenga una mayoría importante, como tener más del 40% y estar separado por más del 10% del segundo mejor votado. La segunda vuelta, también llamada balotaje (que viene del francés ballotage), surgió en el 2do imperio francés de Napoleón tercero, y de ahí se expandió a todo el mundo. Actualmente está en las constituciones políticas de 50 países, y entre ellos estáBolivia.

Antes de 2009, por lo general el que tenía más votos era el ganador, si tenía luego la aprobación de la mayoría del Congreso de entonces. Aunque este sistema era muy desigual y no necesariamente el ganador tenía la mayoría. Por ejemplo, si el C1 tiene 40% , y el C2 y C3 tienen cada uno 30%, la suma del segundo y tercero representaba en realidad a la mayoría de la población.

En el antiguo sistema de Bolivia, si no se obtenía mayoría absoluta en las elecciones, se pasaba al Congreso, donde diputados y senadores elegían al futuro presidente, pudiendo designar a quien no hubiera salido en primer lugar. Hubo un caso donde el segundo con mayor cantidad de votos fue elegido presidente por el Congreso y fue Paz Estenssoro en 1985. Incluso hubo un caso donde fue elegido el tercer candidato con más votación, y fue Jaime Paz Zamora en 1989, cuando el segundo con mayor votación, Hugo Banzer, le decidió dar su apoyo al tercero en la votación congresal.

Bolivia adoptó oficialmente el balotaje en 2009, cuando durante el gobierno de Evo Morales, se aprobó la CPE (Constitución Política del estado) en donde se incluía el articulo 166 en donde dice: “En caso de que ninguna de las candidaturas cumpla estas condiciones se realizará una segunda vuelta electoral entre las dos candidaturas más votadas, en el plazo de sesenta días computables a partir de la votación anterior. Será proclamada a la Presidencia y a la Vicepresidencia del Estado la candidatura que haya obtenido la mayoría de los votos.”

Pero te preguntarás: ¿Por qué es la primera vez que voto en segunda vuelta? Entre 2014 y 2020 el MAS ganó las elecciones con una mayoría superior al 51%, por lo que no hubo necesidad de un balotaje. Este 17 de agosto no hubo mayoría de ningún candidato, el TSE convocó a nuevas elecciones entre el partido PDC y la alianza LIBRE, por haber sido los más votados. Este 19 de octubre Bolivia irá las urnas, y todos esperan un voto informado y real.