El 17-A (17 de agosto), día de Elecciones Generales, fue una jornada sorpresiva, ya que los resultados arrojaron un insospechado resultado, y, lo más importante, que tengamos un inédito balotaje o Segunda Vuelta Electoral, a realizarse el domingo 19 de octubre. Lo que suceda desde el 17-A en adelante, será motivo de otro análisis.

Estas Elecciones Generales confirmaron el espíritu democrático del pueblo boliviano, ya que, si hemos llegado al proceso electoral en sí, no ha sido por obra y gracia del Gobierno, Órganos del Estado o de los autoprorrogados del Tribunal Constitucional, sino por la entereza nacional de que debían realizarse las elecciones, ya que es un camino para cambiar de Gobierno, y que las autoridades elegidas solucionen los problemas que el país posee.

El 17-A reúne un cúmulo de situaciones que se dieron, en particular, en los últimos quince días del proselitismo, los cuales fueron determinantes en todo sentido.

El ganador de la Primera Vuelta es el Partido Demócrata Cristiano (PDC), en el que Rodrigo Paz mostró solvencia en los debates (inclusive, sus militantes exigían invitaciones a participar); no estuvo involucrado en guerra sucia o escándalos políticos; el vicepresidenciable Edman Lara mostró fuerza en sectores populares. Ganaron la Elección, y tienen el desafío de consolidar el triunfo en el balotaje. La propuesta de 50-50 de repartición entre nivel central y regiones, es un punto fuerte.Asimismo, PDC fue la mayor evidencia del fracaso de las encuestas.

La Alianza Libre, de Tuto Quiroga, llega a la Segunda Vuelta con una inobjetable victoria en Santa Cruz, y con un candidato presidencial que se mantuvo firme en la línea discursiva ejercida desde el inicio hasta el mismo día de la votación (el propuesto “Cambio Radical”), teniendo asidero en las personas que quieren un Presidente con autoridad y mando; si bien existieron críticas por el desempeño político de Juan Pablo Velasco, éste ha logrado dar la propuesta juvenil, con incorporación tecnológica y modernidad a un país que, a los fines prácticos, es arcaico en lo tecnológico y en la realización de cualquier trámite.

Alianza Unidad fue una completa decepción; desde el inicio, estuvo inmersa en polémicas (como las “Listas Negras”, o Doria Medina cuestionando a periodistas que realizaban cobertura, en claro acto de soberbia); que festejaban los resultados de las encuestas como si ya hubieran ganado la Presidencia; asimismo, no supieron qué hacer con los cuestionamientos sobre el respaldo que les dio Marcelo Claure; además, las personas no creyeron en la propuesta de “100 días” para solucionar todos y cada uno de los problemas de Bolivia. Doria Medina deberá repensar sobre si se mantiene en política, habida cuenta de la hilera de fracasos políticos que arrastra desde 1997, y, sobre todo, si va a mantener, en Unidad Nacional, a la estructura partidaria y Jefatura de Campaña que le anota una derrota electoral más sobre sus espaldas.

La política es el arte de los resultados, y si no se consigue la victoria (mucho más con los recursos económicos y logísticos que poseía Alianza Unidad), pues se debe cambiar totalmente al equipo y/o personas que están a tu alrededor y que no te han traído ninguna victoria. Como candidato, te la podrán “charlar”tus allegados, pero los resultados de las urnas no mienten.

La candidatura de Andrónico Rodríguez (AP) no terminó de convencer a los propios votantes, ni a los sectores que, tradicionalmente, apoyaban al masismo. El candidato presidencial decepcionó con su ausencia en los debates, y, además, con la participación que realizaba en los mismos. Asimismo, el hecho de no abandonar el discurso oficialista, y que estaban dispuestos a no realizar acciones legales contra Evo Morales, no convencieron al universo de votantes. Si te presentas con una candidatura que no es el MAS-IPSP, pero mantienes el mismo discurso, no se marca la diferencia que el votante requiere.

APB-SÚMATE no gravitó, y, en líneas generales, sus candidatos al Legislativo nunca tuvieron incidencia o importancia alguna (por ejemplo, quien encabezaba listas cruceñas, pasó más tiempo defendiendo su curul de concejal por un proceso de transfugio, que dedicándose al proselitismo). Manfred Reyes Villa, además de perder en el Departamento de Cochabamba (tercero) y en la ciudad capital de la que es Alcalde, pagó caro el tratar de mostrarse de “centro”, ya que no compartió las ideas de la oposición, pero tampoco cuestionaba a Luis Arce Catacora.

La postulación del MAS-IPSP no tenía nada nuevo que ofrecer al país; si bien Eduardo del Castillo intentó mostrar una imagen “juvenil”, este partido arrastraba casi veinte años de Gobierno, y todas las falencias respectivas que ello significa, en particular la responsabilidad de la crisis económica y la poca voluntad parasolucionarla. Las bases masistas abandonaron al partido para buscar/mantener espacios de poder en otros lugares, y esa es la herencia de Evo Morales: lealtad de ciertos sectores a cambio de beneficios, lo que Arce Catacora no pudo cumplir. A este partido, se aplica perfectamente la frase: “el poder podrá ser absoluto, pero nunca eterno”.

Finalmente, las postulaciones de La Fuerza del Pueblo (UCS) y Alianza Libertad y Progreso (ADN), no gravitaron en el proceso electoral, y aunque sus candidatos mostraron entusiasmo en el proselitismo, los resultados marcan que deben desaparecer del escenario electoral por no haber llegado al mínimo del 3%. ADN, fundada en 1979 y UCS diez años después, se despiden de la vida política boliviana con la tarea inconclusa de no haber sido protagonistas nacionales en lo que va del Siglo XXI, ya que no lograron repetir votaciones históricas de décadas pasadas.