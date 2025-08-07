

El candidato presidencial por la alianza UNIDAD, Samuel Doria Medina, presentó este jueves el contenido del que sería su segundo decreto presidencial si gana las elecciones del próximo 17 de agosto. Titulado “Se acabó el secreto”, la propuesta plantea una serie de medidas para transparentar la gestión pública y el acceso a la información estatal.

Doria Medina explicó que el objetivo central del decreto es garantizar la transparencia en todos los contratos y acuerdos suscritos por el Estado, tanto con actores nacionales como internacionales. “Toda la información que respalde, explique y constituya dichos contratos deberá ser publicada por las autoridades competentes”, señala el proyecto. En caso de incumplimiento, se prevé responsabilidad penal para los funcionarios.

El decreto instruye además a entidades clave como el Banco Central de Bolivia (BCB), YPFB y la ASFI a publicar datos económicos de interés público, como las reservas internacionales, las reservas de gas y los accionistas de las sociedades que controlan bancos.

El documento también plantea una reforma en las actuales rendiciones de cuentas públicas, que pasarían a convertirse en espacios de debate abiertos, con acceso garantizado a medios de comunicación y periodistas. En la misma línea, el presidente deberá ofrecer una conferencia de prensa semanal con preguntas abiertas, como parte de un mecanismo de rendición de cuentas que, según el candidato, ha sido abandonado en los últimos años.

Doria Medina cuestionó el tratamiento confidencial de contratos como los del litio, así como la falta de información oportuna sobre las reservas de gas, lo cual, afirmó, impidió una lectura temprana de la crisis económica. También anunció que el decreto dejará sin efecto el acuerdo de cooperación en defensa con Irán, al considerarlo parte de una política exterior manejada con falta de transparencia.

Finalmente, el decreto propuesto incluye medidas adicionales como:

Exigir al Instituto Nacional de Estadística (INE) la apertura de sus bases de datos al público.

Transformar las oficinas de análisis estatales en espacios de uso público de información.

Exhortar al Poder Judicial a facilitar el acceso a procesos judiciales, salvo cuando exista riesgo de revictimización.

Según el candidato, “la transparencia resulta fundamental no solo para la democracia, sino también para el funcionamiento correcto de los mercados”.

La propuesta se enmarca en una serie de anuncios programáticos que Doria Medina ha venido difundiendo en el tramo final de la campaña electoral.