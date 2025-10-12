La reunificación de Alemania, ocurrida el 3 de octubre de 1990, marcó un hito crucial en la historia europea, consolidando al país como un bloque económico y político fundamental en el continente. Tras décadas de división posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la unión de la República Federal Alemana (RFA) y la República Democrática Alemana (RDA), el Tratado de Unificación no solamente simbolizó la superación de una fractura geopolítica, sino también el renacimiento de una nación con una rica historia y un impacto significativo en la economía global.

La rendición incondicional de Alemania puso fin a la Segunda Guerra Mundial en Europa el 8 de mayo de 1945. En 1949, las diferencias insalvables entre Occidente y la URSS culminaron en la creación de dos Estados. La firma de la Ley Fundamental el 23 de mayo de 1949 marca el establecimiento de la República Federal de Alemania; y el 7 de octubre de 1949, la zona de ocupación soviética se convierte en la República Democrática Alemana (RDA).

Con el objetivo de contener migración masiva de ciudadanos de la República Democrática Alemana (RDA) hacia Berlín Occidental, el gobierno de la RDA inició la edificación del Muro de Berlín el 13 de agosto de 1961. Esta estructura, con una extensión superior a 155 kilómetros, constituyó durante 28 años una barrera física y simbólica que dividió la capital alemana, reflejando la profunda fractura política y social propia de la Guerra Fría.Sin embargo y tras una masiva presión social, el muro fue derribado el 9 de noviembre de 1989, marcando un momento trascendental en la historia contemporánea, simbolizando el colapso de las barreras físicas y políticas que habían dividido no solo Berlín, sino también Europa durante décadas.

Bolivia y Alemania están tradicionalmente entrelazadas cultural, política y económicamente. Desde hace muchos años ambas naciones disponen de una muy buena relación que se hace evidente en la gran presencia de establecimientos culturales dispersos en nuestro país. Se destaca que la migración de alemanes a Bolivia durante los años de migración masiva alemana ha sido un éxito, considerando que los inmigrantes no solamente encontraron un nuevo hogar, sino trajeron consigo y trasmitieron la identidad alemana a sus descendientes.

Las relaciones bilaterales entre Alemania y Bolivia tienen una larga data, que se remonta hasta el siglo XIX, con programas de cooperación en desarrollo rural, medio ambiente y energía, el desarrollo sostenible, agua y saneamiento, y programas de apoyo a Bolivia en aspectos como asistencia técnica, financiera, entre otros.

El Embajador de Alemania en nuestro país, Dr. José Schulz, enfatiza que Alemania y Bolivia vencieron la distancia geográfica y que su amistad se manifiesta a través de diversas áreas en nuestra sociedad. Es por eso, que debemos continuar cultivando este vínculo estrecho para actuar juntos ante los retos del mundo actual.

Alemania, motor de la economía europea, es un país con algo más de 83 millones de habitantes, distribuidos en una superficie de 357.022 kilómetros cuadrados, con un PIBnominal en 2024 de 4.328.970 millones de euros.

Este país tiene organismos especializados para hacer llegar su cooperación, como la Agencia de Cooperación Alemana en Bolivia (GIZ) y la Cámara de Comercio e Industria Boliviano-Alemana (AHK), instituciones que demuestran un significativo compromiso, generandoalianzas para lograr resultados satisfactorios.

Entre las áreas prioritarias de la asistencia están la promoción de un desarrollo rural que mejore la vida de las familias campesinas, la gestión sostenible del agua y el fomento de las energías renovables y la protección ambiental. También ofrece asistencia técnica y financiamiento para proyectos específicos, como la transición energética en Bolivia y la protección de la Amazonía.

La cooperación alemana también está presente en el ámbito cultural, a través del Colegio Alemán, el Instituto Goethe y otras asociaciones que fomentan el intercambio y la comprensión mutua entre nuestros pueblos. Estas instituciones han jugado un papel destacado en la promoción del idioma alemán, la cultura y la educación en Bolivia, contribuyendo así al fortalecimiento de los lazos entre nuestras naciones.

Como empresarios bolivianos, expresamos nuestro interés en profundizar las relaciones bilaterales entre Bolivia y Alemania, explorando nuevas oportunidades de colaboración en áreas como el comercio, la inversión, la tecnología, la educación y el desarrollo sostenible. Valoramos la cooperación existente y estamos comprometidos en trabajar juntos para potenciar el crecimiento económico y el bienestar social en ambas naciones.

Nos complace adherirnos con entusiasmo a la celebración de este aniversario, expresando nuestras más sinceras felicitaciones al pueblo alemán en la conmemoración de los 35 años de la reunificación de Alemania, un logro que simboliza la superación de divisiones y el triunfo de la unidad y la paz.

En este momento de celebración, renovamos nuestros votos de amistad y colaboración, con la esperanza de continuar fortaleciendo los lazos entre Bolivia y Alemania, contribuyendo así al progreso y la prosperidad compartida. ¡Felicidades al pueblo alemán en este importante aniversario!