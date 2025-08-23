El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, informó que 425 fiscales de materia institucionalizados participaron en la prueba de conocimientos y manejo del Ecosistema ROMA, aplicada de manera simultánea en los nueve departamentos del país como parte del proceso de evaluación del desempeño dentro de la Carrera Fiscal.

Según la Resolución FGE/RRMM/DAJ N° 00085/2025, el objetivo de estas evaluaciones es medir la preparación, rendimiento y comportamiento de los fiscales en relación con los objetivos institucionales. Los parámetros incluyen la capacidad de dirección estratégica de las investigaciones, la fundamentación de resoluciones y la actualización en el uso del sistema informático del Ministerio Público.

En esta fase final, los fiscales rindieron las pruebas en diferentes sedes: 125 en Santa Cruz, 84 en Cochabamba, 80 en La Paz, 36 en Chuquisaca, 30 en Tarija, 24 en Oruro, 22 en Potosí, 15 en Beni y 9 en Pando. Los resultados serán determinantes para definir la permanencia, promoción o retiro dentro de la Carrera Fiscal.

La evaluación se desarrolla en el marco de la Ley Orgánica del Ministerio Público N° 260, el Reglamento de la Carrera Fiscal y el Reglamento de Evaluación del Desempeño, y se lleva adelante entre los meses de mayo y julio de 2025 en las Fiscalías Departamentales del país.