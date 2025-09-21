A principios de este mes, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) celebró sus 63 años de trayectoria institucional, reafirmando su determinación de trabajar por el desarrollo nacional mediante el fortalecimiento de la empresa privada nacional.

Esta organización, cúpula del sector empresarial privado boliviano, fue fundada el 4 de septiembre de 1962, denominada entonces “Unión de Instituciones Económicas Privadas de Bolivia”, a iniciativa de un grupo de empresarios visionarios que representaban a diversos sectores, quienesentendieron la importancia de unir e integrar a las principales organizaciones empresariales.

A través de los años, la CEPB ha sido fundamental para la defensa de la libertad empresarial y la promoción del desarrollo económico y social del país, resaltando su primer estatuto que manifiesta “…proclamar, sostener y defender los principios y derechos en que se basa la libre empresa…”pero siempre anteponiendo los intereses superiores de nuestra nación.

El primer Directorio de esta organización empresarial estuvo presidido por Don Enrique García Iturralde, connotado empresario y profesional boliviano, padre de Enrique García Rodríguez, reconocido economista y patricio paceño, que honró el nombre de Bolivia en importantes instituciones de las que fue parte.

La organización matriz del empresariado nacional está convencida de que podremos asegurar el desarrollo nacional si trabajamos por una transición de la matriz productiva hacia sectores que incorporen áreas tales como la economía 4.0 del talento, la economía naranja, laeconomía circular, entre otras a las cuales nuestra economía debe adaptarse. Además, debemos buscar alternativas que permitan la mejora de la productividad y establecer una agenda nacional de desarrollo productivo a través de una alianza público privada que permita una sinergia adecuada para la participación de los actores sociales, garantizando el desarrollo nacional.

En la actualidad, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia está integrada por más de 30 entidades nacionales y departamentales de diferentes rubros. El carácter multisectorial le da particular relevancia para continuar con su trabajo por el crecimiento económico, en la firme defensa de los objetivos institucionales, y un importante aporte al desarrollo económico de Bolivia.

A lo largo de más de seis décadas de existencia, esta organización empresarial tuvo la habilidad de enfrentar y superar los diversos desafíos, manteniendo una línea institucional constante, lo cual le permitió alcanzar significativos logros. En lo económico, fue activa su participación en el desarrollo nacional y el fomento de la iniciativa privada, defendiendo el espíritu emprendedor de los bolivianos en un contexto de libertad y democracia.

Debemos resaltar que la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia fundó en 1979 la Bolsa Boliviana de Valores, convencida de la necesidad de un espacio para desarrollar un mercado de valores que facilite una mayor democratización del capital, promoviendo la competitividad de las empresas bolivianas.

Participó directamente en varios programas de promoción de la excelencia, productividad y solidaridad, a través de la capacitación, formación y asistencia técnica delos trabajadores y empresarios. En ese sentido, destacamos la creación de INFOCAL, financiada parcialmente con el aporte solidario de las empresas privadas del país, para la capacitación y promoción de mano de obra nacional, y la fundación IDEA para elevar el nivel técnico y la competitividad de las empresas bolivianas.

El accionar de la CEPB traspasó fronteras al establecer sólidas relaciones institucionales con sus similares de la región y del mundo, además de una participación activa en el seno de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y de la Organización Internacional de Empleadores (OIE).

También destacamos que durante el proceso electoral, la Confederación de Empresarios Privados de La Paz tuvo un acercamiento muy importante e histórico con el Tribunal Supremo Electoral TSE, lo cual posibilitó el Debate Presidencial entre todos los candidatos habilitados para las Elecciones Generales acontecidas este último agosto. Este evento demostró la importancia de establecer sinergias público privadas que demuestren el compromiso con el progreso del país.

En ese sentido, nos complace extender nuestra más cordialfelicitación a la CEPB, así como a cada una de sus entidades afiliadas y empresarios que la representan, quienes trabajan continuamente para generar un entorno favorable para la inversión, la innovación y el crecimiento económico en Bolivia. Rememoramos 63 años de arduo esfuerzo para garantizar el desarrollo y progreso del sector privado nacional.