

En el marco de los 14 años de la denominada masacre de Chaparina, la diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Toribia Lero, denunció que aún no existe una respuesta concreta de la justicia sobre este caso, pese a las denuncias realizadas a instancias internacionales como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La legisladora recordó que los hechos se produjeron en septiembre de 2011, cuando efectivos policiales intervinieron la marcha indígena en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), lo que derivó en denuncias de vulneración de derechos humanos, malos tratos y agresiones físicas a mujeres, hombres y niños.

Lero cuestionó que el sistema judicial haya mostrado celeridad en otros procesos mientras el caso Chaparina continúa sin avances significativos. En su declaración también responsabilizó al entonces presidente Evo Morales y a miembros de su gabinete de haber ordenado la intervención policial.