El abogado defensor Martín Camacho explicó que, tras las resoluciones emitidas en los casos “Decretazo” y “Carro Bombero”, no existe ningún impedimento legal para que el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho salga del penal de San Pedro de Chonchocoro y retorne a Santa Cruz.

El jurista indicó que los mandamientos de libertad se han librado de manera inmediata y que el plazo de diez días fijado corresponde únicamente al pago de la fianza, por lo que la orden judicial debe cumplirse sin dilaciones. Señaló además que mañana viernes, después del mediodía, se prevé el traslado del gobernador a Santa Cruz, donde reasumirá de inmediato sus funciones.

Camacho cuestionó las declaraciones del director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, quien afirmó que no fue notificado. “Los mandamientos de libertad se notifican directamente a los directores de los centros penitenciarios, no a su autoridad. Pretender lo contrario es un discurso político irresponsable”, afirmó.

Finalmente, destacó que la decisión judicial dejó sin efecto la detención domiciliaria y el arraigo en el caso “Carro Bombero”, redujo la fianza y confirmó que el gobernador podrá enfrentar sus procesos en libertad, con pleno derecho al trabajo y al ejercicio del cargo.