La noche del jueves, un violento ataque en la zona norte de Santa Cruz dejó como saldo dos personas acribilladas con más de 100 impactos de bala. Las víctimas fueron identificadas como Harold Méndez Erlwei, quien recibió 67 disparos, seis en la cabeza, y Leonardo Vaca Díez, de 58 años, con 58 impactos, ocho de ellos en la cabeza, según informó El Deber.

El hecho ocurrió a las 19:25, cuando la vagoneta Lexus en la que se transportaban fue interceptada por un grupo armado en motocicletas que abrió fuego contra el vehículo. Posteriormente, la Policía informó que el motorizado había sido utilizado en el secuestro del empresario Erick Roberto Baeza Achá, quien aún permanece desaparecido.

Se conoció además que Harold Méndez estuvo recluido en Palmasola por un proceso de estafa en la venta de un inmueble en el condominio Las Mercedes, del cual salió en libertad hace seis meses. Su abogado, Daniel Vidal, aclaró que no enfrentaba otro proceso. En tanto, las autoridades investigan si Leonardo Vaca Díez tenía antecedentes penales.