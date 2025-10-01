Adolescente de 16 años detenido por posesión de drogas y arma de fuego en Oruro

El Fiscal Departamental de Oruro, Aldo Morales Alconini, informó que el Juzgado Tercero de la Niñez y Adolescencia determinó la detención preventiva de un adolescente de 16 años identificado con las iniciales E.S.O., quien fue sorprendido en posesión de marihuana, pastillas psicotrópicas y un arma de fuego. El joven fue remitido al Centro de Reintegración Social “Renacer”.

La denuncia fue presentada por la madre del menor, quien encontró entre sus pertenencias un sobre con marihuana, varios blísteres de diazepam y un revólver calibre 22. Tras alertar a las autoridades, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) intervinieron y procedieron con la incautación de la droga y del arma, que no tenía proyectiles en la recámara.

“La progenitora del menor actuó con responsabilidad al advertir la gravedad de la situación. A partir de su denuncia se procedió con la aprehensión y la audiencia de medidas cautelares, donde el juez de la Niñez y Adolescencia determinó su internación preventiva”, señaló el fiscal Morales.

La Fiscalía inició investigaciones para determinar el origen de las sustancias controladas y del arma, así como establecer si existen terceros involucrados en la tenencia de estos elementos.

Este caso pone en evidencia la relevancia de la denuncia oportuna por parte de la ciudadanía en la lucha contra el microtráfico de drogas y la prevención de delitos que involucran a adolescentes.