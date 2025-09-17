

La primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Deysi Choque, informó que este jueves se tratarán dos proyectos de ley vinculados a créditos externos que en conjunto superan los 300 millones de dólares.

Choque explicó que se buscarán consensos para la aprobación, aunque no descartó la posibilidad de que los proyectos sean modificados o incluso rechazados por mayoría.

El primer contrato de préstamo, por más de 74 millones de dólares, está destinado a la construcción del tramo carretero “Okinawa – Los Troncos”.

El segundo crédito, por 240 millones de dólares, corresponde a un programa de empresas resilientes, con financiamiento de la CAF.