La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) suspendió las operaciones de más de 20 empresas mineras en el municipio de Viacha, La Paz, tras dos semanas de protestas vecinales por la contaminación del agua.

Un equipo técnico-legal de la AJAM, con apoyo de la Policía Boliviana, realizó un operativo en comunidades como Seque Jahuira y Pallina Grande, donde notificó a las empresas implicadas. Entre ellas figuran Cerámica Eloy S.R.L., Empresa Minera La Encontrada y la Cooperativa Minera Cruz del Sur Minas Collo R.L., a las que se ordenó el cese inmediato de sus actividades de procesamiento y comercialización.

Los vecinos denunciaron que las operaciones ilegales estaban afectando directamente a la producción agrícola y la crianza de animales por la contaminación del agua y de los suelos. Las autoridades confirmaron que varias de las empresas utilizaban mercurio y cianuro, químicos altamente tóxicos que llegaron a los pozos de agua utilizados en la zona.