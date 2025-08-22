El Ministerio de Gobierno confirmó la ejecución de una orden de aprehensión contra Adalid Jorge Aguilar, alcalde de Llallagua, en el marco de las investigaciones por los hechos violentos ocurridos el 10 y 11 de junio, que derivaron en el fallecimiento de tres efectivos policiales.

De acuerdo con la entidad, la medida se enmarca en el proceso penal con Código Único de Denuncia 502302052500210, ante la existencia de probabilidad de autoría y riesgos procesales. La detención se produjo alrededor de las 16:00 de este jueves.

La situación jurídica del alcalde será definida por la autoridad jurisdiccional competente en una audiencia de medidas cautelares.

Delitos investigados

El Ministerio Público imputó al alcalde Aguilar por los delitos de lesiones leves y gravísimas, homicidio en grado de tentativa y otros vinculados a los sucesos que conmocionaron a Llallagua, donde además de policías fallecidos, se reportaron civiles heridos durante los enfrentamientos.

Compromiso institucional

En un comunicado oficial, el Ministerio de Gobierno reafirmó su compromiso de “velar por la seguridad del Estado y acompañar la búsqueda de justicia para la familia policial”, destacando que este tipo de procesos buscan sentar precedentes frente a hechos de violencia que afectan directamente a la institucionalidad y la seguridad pública.

La aprehensión de Aguilar marca un nuevo capítulo en la investigación sobre los sucesos de junio, considerados uno de los episodios más graves de violencia política y social en la región de Llallagua.