

El diputado electo de la Alianza Libre, Juan Carlos Velarde, advirtió que estaría en curso un intento de golpe de Estado promovido por el Movimiento al Socialismo (MAS) y el sector denominado “Evismo”, bajo lo que calificó como un “complot criminal” que busca anular las elecciones de primera vuelta.

Según Velarde, la conformación de una comisión legislativa para investigar un supuesto fraude electoral, basado en una denuncia sin pruebas, constituye un intento de desconocer la voluntad popular expresada en las urnas.

El legislador anticipó que esta iniciativa tendrá una respuesta de la ciudadanía y advirtió que quienes promuevan este golpe contra la democracia, ya sean autoridades o asambleístas, serán perseguidos y encarcelados por atentar contra la decisión soberana del pueblo.