El candidato presidencial de Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, informó que, en caso de ganar la segunda vuelta electoral, el acto de posesión de su gobierno contará con la presencia de Edmundo González, reconocido como presidente electo de Venezuela por su alianza, así como de la dirigente opositora María Corina Machado.

Quiroga explicó que sostuvo una conversación directa con González, quien le manifestó su apoyo y habría confirmado su intención de asistir a la ceremonia prevista para el 8 de noviembre. “Edmundo González nos acompañará en la toma de juramento del nuevo gobierno”, afirmó.

Postura sobre Nicolás Maduro

El candidato de Alianza Libre descartó de manera enfática la participación del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en dicho acto. “Maduro no vendrá al Congreso boliviano el 8 de noviembre. Es un narco tirano, jefe del cartel de los Soles y responsable de robarle una elección al pueblo venezolano”, declaró.

Con estas declaraciones, Quiroga marcó distancia política con el actual gobierno de Venezuela y subrayó su respaldo a las figuras de la oposición de ese país, a quienes considera referentes democráticos en la región.