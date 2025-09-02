La diputada electa de Alianza Libre, Lissa Claros, afirmó que una de las principales tareas del nuevo gobierno de Jorge Tuto Quiroga será impulsar juicios de responsabilidades contra el actual presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales.

Según Claros, dichos procesos se orientarán a investigar lo que considera vulneraciones de derechos humanos y principios democráticos, en el marco de una justicia imparcial y con debido proceso. Mencionó que entre los hechos a esclarecer se encuentran sucesos como los ocurridos en el Hotel Las Américas.

La legisladora señaló además que debe terminar la etapa de persecución política y lo que calificó como “victimización” de Evo Morales. Afirmó que el exmandatario tiene varios asuntos pendientes con la justicia y que corresponde avanzar en una etapa donde se aplique la ley con firmeza.

Claros enfatizó que, bajo un nuevo gobierno, “se acabará la impunidad” y se abrirá un camino para que la verdad histórica sea establecida con base en informes internacionales que, según dijo, evidencian vulneraciones a los derechos humanos en el país.