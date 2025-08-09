

La alianza Libre, que postula a Jorge Tuto Quiroga a la Presidencia, avanza con el cierre de sus actividades proselitistas en diferentes regiones del país, en la recta final antes de los comicios del 17 de agosto.

En Oruro, la organización política realizó un acto en el que participaron militantes y simpatizantes. Durante su intervención, Quiroga se dirigió a los presentes con un mensaje que aludió a la identidad local y a la necesidad de mantener la esperanza en tiempos de incertidumbre.

La agenda de la alianza incluyó este sábado actividades en El Alto y La Paz, y continuará este domingo 10 de agosto en Tarija, donde el candidato encabezará un recorrido por distintos puntos de la ciudad. Según el vocero departamental Adrián Vega, la jornada permitirá a la población “tener un contacto directo con el candidato” y conocer sus propuestas.

En Santa Cruz, el cierre está programado para el martes 12 de agosto, desde las 17:00, en el Parque Urbano. La fecha coincide con la realización del segundo debate presidencial convocado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), previsto en La Paz a las 20:00, lo que marcará una jornada clave para las distintas campañas.

Con estos actos, Libre busca concluir su calendario de cierres de campaña en todo el país, a pocos días de que se abran las urnas.