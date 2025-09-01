

En La Paz se llevó a cabo una reunión entre los candidatos electos a senadores y diputados de la Alianza Libre, junto a su binomio Jorge Tuto Quiroga y Juan Pablo Velasco.

El encuentro tuvo como objetivo principal definir los lineamientos del trabajo legislativo que llevarán adelante en la próxima gestión, así como coordinar la estrategia de la campaña electoral para la segunda vuelta. Según Jorge Quiroga, los legisladores electos trabajarán en la consolidación de propuestas destinadas a enfrentar la crisis económica que afecta al país, enfocándose en temas como la escasez de dólares, la situación de los combustibles y la inflación.

Además, se destacó la intención de fortalecer la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y priorizar iniciativas que generen estabilidad económica y mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Los participantes coincidieron en la importancia de mantener un enfoque técnico y transparente en el trabajo legislativo, cumpliendo con los compromisos asumidos durante la campaña.