

La diputada electa por la Alianza Libre, Lissa Claros, informó que este miércoles se llevará a cabo una reunión entre los asambleístas electos y el líder de la agrupación, Tuto Quiroga, con el objetivo de definir quiénes asumirán la jefatura y subjefatura de bancada.

Claros señaló que el encuentro busca consolidar una línea de trabajo coordinada dentro de la Asamblea Legislativa, enmarcada en una “oposición democrática y propositiva”, que contribuya al fortalecimiento institucional y al equilibrio de poderes.

Asimismo, indicó que se respetará el reglamento camaral para determinar cuántas comisiones y espacios le corresponden a la Alianza Libre, y que se aguarda una notificación formal al respecto para proceder con la distribución interna.