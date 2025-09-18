

El senador electo de Alianza Libre, José Manuel Ormachea, denunció que las bancadas del “Evismo” y el “Arcismo” buscan impedir la realización de la segunda vuelta mediante un proyecto de ley que suspendería a algunos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), bajo el argumento de supuestas irregularidades.

Ormachea aseguró que Alianza Libre rechaza de manera tajante esta iniciativa, que contaría con el respaldo de ciertos vocales que podrían renunciar anticipadamente para facilitar la medida.

El legislador exhortó a los vocales a cumplir con su mandato y su deber patriótico, garantizando así la realización de la segunda vuelta y evitando asumir una responsabilidad histórica que será evaluada por el pueblo boliviano.