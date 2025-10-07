Los voceros de la Alianza Libre, Carlos Palenque, José Ormachea y Rodrigo Antonio, denunciaron este martes que sectores vinculados al Movimiento Al Socialismo (MAS) impulsan acciones destinadas a suspender la segunda vuelta electoral prevista para el 19 de octubre, mediante la creación de comisiones legislativas y leyes que buscan cuestionar la validez de las elecciones generales del pasado 18 de agosto.

En un comunicado público, la alianza advirtió que estas iniciativas, entre ellas la propuesta de una ley de suspensión de vocales del Tribunal Supremo Electoral, la conformación de una comisión para investigar un supuesto fraude electoral y una ley para la suspensión de magistrados del Tribunal Constitucional, representarían un intento de dejar al país sin control constitucional y de evitar que se realice el balotaje.

El documento recordó que el 12 de junio de 2025, en el Cuarto Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia, los representantes de los órganos del Estado se comprometieron a garantizar la realización de las elecciones. En ese acuerdo, el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional asumieron la obligación de proteger los derechos políticos y la estabilidad democrática.

“Lamentamos que instancias como el TSJ y otras del Órgano Judicial estén promoviendo actos que ponen en riesgo el proceso electoral y que podrían derivar en la suspensión de la segunda vuelta”, señala el pronunciamiento.

La alianza subrayó que la transformación del sistema judicial debe ser una tarea del próximo gobierno elegido en las urnas y no una maniobra previa al proceso electoral. Asimismo, reiteró que la prioridad nacional debe ser garantizar la segunda vuelta y respetar la voluntad popular expresada en la primera ronda de votación.

Finalmente, la Alianza Libre sostuvo que los comicios deben desarrollarse en un ambiente de estabilidad, confianza y respeto institucional. “Cualquier intento de alterar el proceso electoral va en contra de la voluntad del pueblo boliviano”, concluye el comunicado.