

El diputado electo de Alianza Libre, José Porcel, confirmó que el candidato presidencial de esa organización política, Jorge Tuto Quiroga, ya inició gestiones ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el objetivo de acceder a un crédito de 1.000 millones de dólares. Según explicó, los recursos estarían destinados principalmente a la compra de combustibles, además de contribuir a estabilizar el flujo de divisas en el país.

Porcel subrayó que Bolivia atraviesa una coyuntura económica delicada, marcada por la escasez de dólares y las dificultades en el abastecimiento de carburantes, lo que genera preocupación en distintos sectores productivos. En ese marco, sostuvo que el financiamiento externo sería una medida transitoria para evitar un mayor deterioro económico.

Las gestiones, sin embargo, no quedaron exentas de cuestionamientos. Desde el Partido Demócrata Cristiano (PDC) se criticó la posibilidad de recurrir al FMI, alegando que este tipo de créditos suelen estar condicionados y podrían afectar la soberanía económica del país.

Ante estas observaciones, Porcel respondió que la prioridad en este momento debe ser la estabilidad interna, y que los mecanismos de financiamiento internacional son una herramienta válida siempre que se manejen de forma responsable y transparente. “La única forma de superar la crisis de corto plazo es mediante un acceso temporal a recursos externos que permitan garantizar la provisión de combustibles y divisas en Bolivia”, remarcó.