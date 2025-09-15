El delegado titular de la Alianza Libre ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y diputado electo por La Paz, Rodrigo Antonio Loma, presentó una solicitud formal para que se haga cumplir el acuerdo firmado el 10 de septiembre en Santa Cruz, mediante el cual se estableció el compromiso de evitar la guerra sucia entre el PDC y la alianza que lidera Jorge “Tuto” Quiroga.

Loma señaló que, pese a lo establecido, el candidato Edman Lara no suscribió el acuerdo e incluso lanzó acusaciones contra Alianza Libre, afirmando que cuentan con un asesor que cobra 2 millones de dólares y que existieron ofensas contra la familia del candidato Rodrigo Paz.

“Esos hechos son totalmente falsos”, afirmó Loma, quien además pidió al TSE exigir al PDC la presentación de pruebas y, en caso de no hacerlo, aplicar las sanciones correspondientes. Recalcó que es responsabilidad del órgano electoral garantizar el cumplimiento del compromiso asumido para evitar la guerra sucia rumbo a la segunda vuelta.