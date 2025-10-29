

El líder de la Alianza Libre y candidato a la presidencia, Jorge “Tuto” Quiroga, anunció que su bancada propondrá en la nueva Asamblea Legislativa un acuerdo interpartidario y una modificación al reglamento interno para evitar y sancionar el transfugio político.

Quiroga explicó que la propuesta busca garantizar la estabilidad de los bloques parlamentarios, impedir que los legisladores cambien de bancada por intereses personales o prebendas, y establecer sanciones claras, incluida la exclusión de la Cámara, para quienes incurran en esa práctica.

“El objetivo es consolidar un pacto ético y político que respete los compromisos asumidos con la ciudadanía y fortalezca la institucionalidad democrática. El transfugio debilita la gobernabilidad y traiciona el voto del pueblo”, afirmó el exmandatario.

Asimismo, indicó que este acuerdo permitirá avanzar en la agenda legislativa y en las propuestas del nuevo gobierno sobre la base de consensos amplios entre las fuerzas políticas representadas en el Parlamento.