

La diputada electa por la Alianza Libre, Lissa Claros, anunció que su bancada retomará la agenda social con la presentación de varios proyectos de ley pendientes que serán propuestos a la nueva legislatura.

Claros señaló que es prioritario aprobar normas que respondan a las demandas de la población, afirmando que el Movimiento al Socialismo (M.A.S.) truncó la agenda social en el parlamento “por los intereses de un caudillo”.

Asimismo, la legisladora ratificó el respaldo total de la Alianza Libre al gobierno del presidente Rodrigo Paz, con el objetivo de garantizar la gobernabilidad tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.