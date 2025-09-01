La bancada de diputados electos de la Alianza Libre informó que presentará en la nueva Asamblea Legislativa una proposición acusatoria contra Evo Morales por el caso del “Hotel Las Américas”, operativo policial realizado en Santa Cruz en 2009 en el que murieron tres extranjeros.

El diputado electo Rodrigo Antonio señaló que la acusación contempla presuntos delitos de asesinato, tortura, prevaricato y privación de libertad, entre otros. Aseguró que el objetivo de la iniciativa es abrir un proceso de investigación sobre los hechos ocurridos en ese operativo.

El caso “Hotel Las Américas” ha sido objeto de debate durante más de una década. Por un lado, familiares de las víctimas y organismos internacionales han planteado observaciones, señalando que se trataría de una ejecución extrajudicial. Por otro, autoridades del gobierno de ese entonces sostuvieron que el operativo respondió a un plan para desarticular un supuesto grupo armado que pretendía dividir el país.

Con esta proposición, Alianza Libre buscará que el tema se trate en la Asamblea Legislativa y se defina si corresponde o no avanzar hacia un juicio de responsabilidades contra el expresidente.