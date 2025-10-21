La alianza política Libre, que postuló a Jorge Tuto Quiroga a la Presidencia en la reciente segunda vuelta electoral, presentó una solicitud formal ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para acceder a copias o la publicación íntegra de las hojas de trabajo utilizadas durante el conteo de votos del proceso electoral realizado el domingo 19 de octubre.

En la carta dirigida al presidente en ejercicio del TSE, Óscar Hassenteufel, Libre argumenta que se habrían identificado denuncias y observaciones ciudadanas sobre posibles errores en la transcripción de datos entre las hojas de trabajo y las actas electorales finales en distintas mesas de sufragio.

Según el documento, “en varias mesas de votación se habría realizado la inversión de datos del conteo de votos registrado en las hojas de trabajo y el acta electoral, es decir, que al hacer la transcripción de los votos obtenidos para cada una de las dos organizaciones políticas, estas se asignaron de forma errónea”.

La alianza explica que esta situación podría haberse producido debido a una diferencia en el formato de los documentos, ya que el acta electoral establecía un orden fijo, colocando al PDC en la parte superior y a Libre en la inferior, mientras que las hojas de trabajo no definían ese orden, dejando su disposición “a discrecionalidad de los jurados de mesa”.

Libre sustenta su pedido en el artículo 143 de la Ley 026 del Régimen Electoral, que establece que las hojas de trabajo son documentos oficiales empleados para asentar los datos detallados del escrutinio y cómputo de votos. Por ello, solicita al TSE que, en cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia, se disponga la entrega o publicación digital de las 35.253 hojas de trabajo correspondientes a las actas habilitadas.

“Creemos que esta solicitud permitirá fortalecer el principio de transparencia electoral y el derecho a la información y participación política en su dimensión de control social, reforzando la legitimidad y credibilidad del proceso electoral, no solo ante la ciudadanía boliviana, sino ante la comunidad internacional”, señala la misiva.

El documento fue firmado por representantes de Libre y dirigido a la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, con el propósito de garantizar la revisión pública del material técnico que respalda el conteo oficial.

El TSE aún no ha emitido una respuesta oficial a la solicitud, que se enmarca en el contexto de verificación y validación de resultados del balotaje presidencial.