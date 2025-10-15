

El presidente del Senado y ex candidato presidencial por la Alianza Popular, Andrónico Rodríguez, advirtió que el restablecimiento de relaciones entre Bolivia y Estados Unidos podría estar sujeto a condicionamientos políticos y económicos.

Rodríguez cuestionó que los candidatos del balotaje busquen acuerdos bilaterales en Washington en lugar de gestionar soluciones concretas para la crisis económica nacional. “Estados Unidos nunca ha visto a Bolivia como un socio estratégico, sino como un instrumento dentro de sus intereses geopolíticos”, señaló.

El legislador remarcó que la política exterior boliviana debe priorizar la soberanía y el respeto mutuo, sin aceptar presiones externas que comprometan la independencia del país.