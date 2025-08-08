

El senador Félix Ajpi informó que la Alianza Popular comenzará este domingo sus actos de cierre de campaña en distintos departamentos del país, con un recorrido que culminará el 14 de agosto en la ciudad de El Alto.

Asimismo, confirmó que el candidato presidencial Andrónico Rodríguez participará en el segundo foro-debate convocado oficialmente por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en el marco del cronograma establecido para las Elecciones Generales 2025.

Ajpi aclaró que el postulante no asistirá a foros organizados por medios de comunicación u otras instancias, ya que, según afirmó, “estos espacios suelen ser utilizados para favorecer la imagen de determinados políticos y candidatos.”