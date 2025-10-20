El vocero de Alianza Unidad, Marco Fuentes, señaló que los legisladores electos de Alianza Unidad apoyarán al nuevo Gobierno Nacional en los proyectos de ley si son favorables en el beneficio del país y espera que tomen en cuenta las planificaciones del Partido Político en las próximas sesiones como modificar la Ley de Hidrocarburos, mejorar el sistema de salud, entre otros.

Además, espera que Rodrigo Paz cierre empresas públicas que generan pérdidas económicas para reducir el déficit fiscal y que los acuerdos con Estados Unidos para adquirir combustible es una buena señal en la solución del país.

Por lo tanto, sugirió en trabajar con más responsabilidad y poner a personas capacitadas en el gabinete ministerial durante la gestión 25-30.