El diputado electo por la Alianza Unidad, Alejandro Reyes, manifestó que la prioridad en el inicio de la nueva legislatura será alcanzar un acuerdo político entre las cuatro fuerzas representadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Reyes explicó que este consenso permitirá definir la conformación de las directivas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, garantizando una conducción equilibrada y funcional del nuevo periodo legislativo.

Asimismo, destacó la importancia de consolidar los dos tercios necesarios para aprobar leyes clave, sancionar créditos externos, y avanzar en la designación de nuevas autoridades del Estado, como parte de la agenda legislativa inmediata.

“El país necesita un Parlamento que trabaje con responsabilidad, sin bloqueos ni intereses partidarios. Los acuerdos son esenciales para garantizar gobernabilidad y estabilidad en esta etapa de transición”, afirmó el legislador.